الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انتظام طلاب رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي في أول أيام تقييمات المهام الأدائية

الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات

انتظم الطلاب والطالبات في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم، في أول أيام تقييم المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ومن جانبه، قال أيمن موسى، مدير مديرية تعليم القاهرة، إن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون بجد لصالح الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بشكل سلس، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وإضاءتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة .. وضوابط الامتحانات

كما شدد "موسى" على عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات، مشيرا إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أي حالات طارئة داخل اللجان.

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الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات
المهام الأدائية المواد خارج المجموع الفصل الدراسي الثاني سير العملية الامتحانية مدير مديرية تعليم القاهرة

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