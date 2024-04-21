انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني (دور أول) للمهام الأدائية والمواد خارج المجموع

بدأت اليوم امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للمهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمحافظة القاهرة.

وانطلق الامتحانات برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

وشدد وكيل تعليم القاهرة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن الامتحانات في هدوء تام وسط متابعة من مديري عموم الإدارات التعليمية والقيادات وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.