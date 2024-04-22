تعليمات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الأول والثانى الثانوى العام (إنفوجراف)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية، بشأن عقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

تعليمات بشأن امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي العام

وترصد "الدستور" في الإنفوجراف تعليمات الوزارة بشأن امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي العام.، والتي جاءت كالتالي :

- تبدأ 8 مايو 2024 وتنتهي 23 مايو 2024.

- الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

- سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

- أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%.

- أداء الامتحان اإلكترونيًا.

- أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت.

- لو حدثت مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقي.

- الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكترونى.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة

على صعيد آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، كالتالي:

- الأربعاء 8 /5 /2024: اللغة العربية- لمدة ثلاث ساعات.

- السبت 11 /5 /2024: الرياضيات- لمدة 3 ساعات، الفلسفة والمنطق- لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الإثنين 13 /5 /2024: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف الساعة، التاريخ- لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الأربعاء 15 /5 /2024: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف الساعة.

- السبت 18 /5 /2024: الفيزياء – لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الإثنين 20 /5 /2024: الكيمياء – لمدة ساعة ونصف الساعة، الجغرافيا – لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الأربعاء 22 /5 /2024: الأحياء – لمدة ساعة ونصف الساعة.