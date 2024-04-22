الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

تعليمات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الأول والثانى الثانوى العام (إنفوجراف)

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية، بشأن عقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

 

تعليمات بشأن امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي العام

وترصد "الدستور" في الإنفوجراف تعليمات الوزارة بشأن امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي العام.، والتي جاءت كالتالي :

- تبدأ 8 مايو 2024 وتنتهي 23 مايو 2024.

- الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

"الكهرباء" تكشف موقف قطع التيار خلال فترة الامتحانات (مستند)

- سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

- أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%.

- أداء الامتحان اإلكترونيًا. 

- أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت.

- لو حدثت مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقي.

- الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكترونى. 

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة. 

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.              

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 واجازة عيد الاضحى خلال الامتحانات

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة

على صعيد آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، كالتالي:

- الأربعاء 8 /5 /2024: اللغة العربية- لمدة ثلاث ساعات.

- السبت 11 /5 /2024: الرياضيات- لمدة 3 ساعات، الفلسفة والمنطق- لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الإثنين 13 /5 /2024: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف الساعة، التاريخ- لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الأربعاء 15 /5 /2024: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف الساعة.

- السبت 18 /5 /2024: الفيزياء – لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الإثنين 20 /5 /2024: الكيمياء – لمدة ساعة ونصف الساعة، الجغرافيا – لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الأربعاء 22 /5 /2024: الأحياء – لمدة ساعة ونصف الساعة.

صفين الأول والثانى الثانوى العام لإدارات التعليمية وزارة التربية والتعليم عام الدراسي الحالي 2023 2024 الامتحان على التابلت

مواد متعلقة

إعلان جدول امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي 2024

القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى

خبير تربوى يقدم روشتة الحماية النفسية لطلاب المرحلة الثانوية

حجازى: المدارس تعد بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة وسوء التغذية

رابط تحميل المهام الأدائية للصفوف الابتدائية 2024 بالإجابات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجمبع الشُعب ومواد التخصص

15 تنبيها للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام

استكمال اختبارات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملي لصفوف النقل الابتدائي

الأكثر قراءة

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال