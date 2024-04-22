الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خبير تربوى يقدم روشتة الحماية النفسية لطلاب المرحلة الثانوية

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي

وجه الخبير التربوي، الدكتور عاصم حجازي، روشتة الحماية النفسية لطلاب المرحلة الثانوية، مؤكدًا أن الحالة النفسية لطالب المرحلة الثانوية من العوامل المهمة والحاسمة في تحقيق التفوق.

وأضاف حجازي، أنه قد لا يكون التفاوت في الذكاء كبيرًا بين الطلاب الذين التحقوا بالثانوية العامة ولكن بلا شك فإن التفاوت في الظروف النفسية والإعداد النفسي كبير جدا، ولذلك يعزو إلى هذا العامل التفاوت في الدرجات بين عدد كبير من الطلاب.

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 نصائح للدعم النفسى 

 

فقدم الخبير التربوي، نصائح للدعم النفسي من قبل الأسرة والذي يجب أن تقدمه لطالب المرحلة الثانوية لزيادة فرص التفوق والنجاح، وجاءت كالتالي :

 

1-  لا تقارنهم بغيرهم من الزملاء والأقارب.

 

2- لا تنتقص من قدرهم أو تقلل من شأنهم.

 

3-  لا تشعرهم بالعجز أو النقص أو الفشل.

 

4-  لا تبالغ في مدحهم ولا تركز على سلبياتهم.

 

5-  لا تفرض عليهم أهدافك وطموحاتك ولكن ساعدهم على اختيار أهدافهم وفقا لقدراتهم وميولهم.

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

6-  شاركهم همومهم وتفهم حالتهم النفسية والمزاجية.

 

7-  شجعهم وحفزهم وادعمهم وانشر الطمأنينة والتفاؤل بينهم.

 

8-  لا تتوقع منهم شيئا أعلى أو أقل من قدراتهم واجعل توقعاتك منهم واقعية.

 

9-  ذكرهم بأهدافهم وطموحاتهم وساعدهم على اختيار قدوة من الناجحين في المجال المناسب لقدراتهم.

 

10- ابتعد عن اللوم والسخرية والاستهزاء.

 

11- لا تظهر أمامهم مشاعر القلق والتوتر ولا تتحدث بصورة سلبية عن التعليم أو المستقبل.

 

 12- كن متفائلا مرحا ولا تكن متشائما فإن هذه المشاعر تنتقل إلى الطالب من خلالك.

 

13- لا تكثر من الحديث عن تضحياتك من أجلهم أو ما تتعرض له من مشقة لتوفير نفقاتهم.

 

14- كن قريبا منهم وتحدث معهم بهدوء مع إظهار الاهتمام والتقدير لآرائهم.

 

15 - اترك لهم مساحة للاختيار وعودهم على تحمل المسئولية.

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