الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

15 تنبيها للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام

الطلاب
الطلاب

تستعد الإدارات التعليمية لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية، بشأن عقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024. 

 

 تعليمات الاختبارات للصفين الأول والثاني الثانوي العام 

 

ويرصد “الدستور” فى التقرير التالي تعليمات وزارة التعليم للإدارات التعليمية، وجاءت كالتالي :

 

  • تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.

 

  • الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

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  • سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

 

  • الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

 

  • طلاب المدارس الحكومية الذيي استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت ستكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

 

  • أداء الامتحان ورقيا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدارس التي ليس بها إنترنت
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  • إذا حدث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

 

  • الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

 

  • لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو

 

  • تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

 

  • تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

 

  • توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

 

  • تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

 

  • تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

 

  • تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

 

اختبارات الفصل الدارسي الثاني عام الدراسي الحالي 2023 2024 الإدارات التعليمية وزارة التربية والتعليم للصفين الأول والثاني الثانوي العام

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