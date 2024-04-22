الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استكمال اختبارات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملي لصفوف النقل الابتدائي

طلاب
طلاب

يستكمل طلبة وطالبات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لليوم الثاني على التوالي، تقييمات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ومن جانبه، قال أيمن موسى، مدير مديرية تعليم القاهرة، إن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون بجد لصالح الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بشكل سلس، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وإضاءتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات.

"التعليم" تعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام

كما شدد "موسى" على عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات، مشيرا إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أي حالات طارئة داخل اللجان.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب رسمي، إنه تكون الورقة الامتحانية عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أن تكون الأسئلة المقالية ورقية، أما الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو تم كسره أو فقده يتم امتحانه ورقيًا.

وشدد الخطاب، على أن يكون الامتحان الالكترونى هو نفس الامتحان الورقي.

وأضاف الخطاب، أن الامتحانات تعقد ورقيًا لطلاب الدمج.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة والتي تتضمن 85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد الدراسية ويستطيع الطالب التعرف على المواصفات لمعرفة تفاصيل وشكل الامتحانات في جميع المواد، كما يلي.

txt

قرار هام من "التعليم" بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي 2024

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

txt"التربية والتعليم": تدريب رؤساء لجان الثانوية العامة على إجراءات سير الامتحانات

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تقييمات المهام الأدائية المواد خارج المجموع مدير مديرية تعليم القاهرة الإدارات التعليمية عام الدراسي الحالي 2023 2024 أسئلة الورقة الامتحانية مواصفات الورقة الامتحانية

مواد متعلقة

"التعليم" تعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام

"الكهرباء" تكشف موقف قطع التيار خلال فترة الامتحانات (مستند)

تعليمات المديريات التعليمية لعقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى

وزير التعليم: توقيع اتفاقية لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

خبير تربوي يقدم إرشادات للطلاب لتنظيم الوقت أثناء انقطاع الكهرباء

انتظام طلاب رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي في أول أيام تقييمات المهام الأدائية

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

صندوق أسرار ميريت صلاح السعدنى.. من رفض الواسطة إلى التربية الريفية الأصيلة (فيديو)

نيتساح يهودا.. كواليس تجاهل نتنياهو تحذيرات العقوبات الأمريكية ضد الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى