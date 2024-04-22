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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجمبع الشُعب ومواد التخصص

امتحانات
امتحانات

شهدت معدلات البحث على جوجل، ارتفاعا بالبحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، من الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية، لمعرفة الجدول، استعدادًا لانطلاق الامتحانات المقررة فى 10 يونيو المقبل للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا لجدول الثانوية العامة، الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لامتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، جاء كالتالي:

في يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء، وهذه مواد خارج المجموع.

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، لمواد اللغات كالتالي :

- اداء امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت 22  يونيو 2024

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- اداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.

- اداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يوم 2 يوليو 2024.

بينما مواد التخصص جاء الجدول كالتالي:

جدول الثانوي العامة 2024 شعبة أدبي

-اداء امتحان مادة التاريخ، فى يوم 29 يونيو 2024.

- اداء امتحان مادة الجغرافيا، يوم 6 يوليو 2024.

- اداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم 10 يوليو 2024.

- اداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، يوم 17 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 واجازة عيد الاضحى خلال الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول الثانوية العامة 2024 شعبة علمي

- اداء امتحان مادة الفيزياء، يوم 29 يونيو 2024.

-اداء امتحان مادة الكيمياء، يوم 6 يوليو 2024.

- اداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، يوم 10  يوليو 2024.

-  اداء امتحان مادة الأحياء، يوم 17 يوليو 2024.

-امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.

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