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مصر

رابط تحميل المهام الأدائية للصفوف الابتدائية 2024 بالإجابات

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

المهام الأدائية للصفوف الابتدائية 2024، ارتفاع معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور تزامنا مع عقد الاختبارات بالفصل الدراسي الثاني.

المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية 2024

 المهام الأدائية لصفوف النقل الابتدائي، تساهم في قياس مهارات الطلاب في حل المشكلات وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في الموافق الحياتية المختلفة في كافة المواد الدراسية ويمكن الاستعانة بالنماذج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي.

رابط المهام الأدائية للصفوف الابتدائي 2024 بالإجابات

ويمكن الحصول على المهام الادائية للمرحلة الابتدائي 2024 بالإجابات، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الدخول عبر الرابط التالي: من هنا.

استكمال اختبارات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملي لصفوف النقل الابتدائي

انتظام طلاب رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي في أول أيام تقييمات المهام الأدائية

جدول المهام الأدائية لطلاب الصفوف الابتدائية 2024 

ويؤدي الطلبة والطالبات، المهام الأدائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بداية من يوم 21 أبريل 2024 ويتم وضع الجداول في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

جدول المهام الأدائية لطلاب الصفوف الابتدائية 2024 الذي تساعد في  قياس مهارات الطلاب في حل المشكلات وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في الموافق الحياتية، وفقا لما يلي:-

بداية من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وفي يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

ويوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 المهام الأدائية اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

ويختتم بيوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 المهام الأدائية لمادة العلوم وامتحان تكنولوجيا المعلومات.

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وكان وزارة التربية والتعليم، قد حددت درجات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الابتدائيه، علر أن يتم تخصيص للمهام الأدائية نحو 35 درجة من كل مادة، ويتم توزيعها بالنحو التالي: 5 درجات على التخطيط الجيد، و5 درجات على جدية العمل، و25 درجة على المنتج النهائي.

المهام الأدائية مادة الرياضيات الدراسات الاجتماعية اللغة الإنجليزية المهارات المهنية التربية الدينية مادة اللغة العربية الاختبارات بالفصل الدراسي الثاني الصفوف الابتدائية وزارة التربية والتعليم

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