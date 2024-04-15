جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024  ورابط تحميل النماذج

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 من أكثر الكلمات البحثية في أول أيام عودة الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة بجميع المراحل التعليمية عقب اجازة عيد الفطر المبارك 2024 وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدرساي الثاني للعام الحالي 2023 - 2024.

جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

جاء جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 والذي تم إعداده من قبل كل مدرسة ويشرف عليها موجه المادة في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ستكون خلال الفترة من يوم 21 - 24 ابريل الجاري خلال حصتين دراسيتين والذي جاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة التربية الدينية والمهارات المهنية.

يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة الدرسات الاجتماعية والكمبيوتر.

يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة العربية.

يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة الانجليزية.

يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة الرياضيات.

رابط نماذج المهام الأدائية لطلاب 5 ابتدائي

يمكن الحصول على امتحانات المهام الأدئية لطلاب 5 ابتدائي من نماذج وزارة التربية وزالتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم تدريب الطلاب عليها مراجعة اجاباتهم بالاجابات النموذجية الموجودة لمعرفة الأخطاء والتدريب على الحصول على أفضل تقييمات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درجات المهام لطلاب 5 ابتدائي بـ 35 درجة من كل مادة يتم توزيعها بنحو 5 درجات على النخطيط الجيد و5 درجات على جدية العمل و25 درجة على المنتج النهائي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب 5 ابتدائي 2024

تأتي امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الفترة من يوم 8 - 23 مايو 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا العام.

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