تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 والجدول الكامل لكل الشعب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تم تعديلها منذ عدة أشهر بعد إعلان موعدها ضمن الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 والجدول الكامل لكل الشعب.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد أن عدلت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة يوم 16 يونيو 2024 للمواد الأساسية، ويوم 10 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع على أن يكون موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 20 يوليو 2024 لشعبة علمي رياضيات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد التي لا تضاف للمجموع يومي الاثنين والأربعاء الموافقين 10 يونيو و12 يونيو 2024 بامتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، وامتحان الاقتصاد والإحصاء.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

امتحان اللغة العربية: يوم السبت الموافق 22 يونيو

امتحان اللغة الأجنبية الثانية: يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو

امتحان الفيزياء: يوم السبت الموافق 29 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى: يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو.

امتحان الكيمياء: يوم السبت الموافق 6 يوليو.

امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»: يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو.

امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل»: يوم السبت الموافق 13 يوليو.

امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا»: يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو.