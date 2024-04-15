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مصر

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك حيث بدأ العد التنازلي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني المعلن.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 والذي يبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024 لكافة الشعب الدراسية (علمي، أدبي) كما يلي:-

جدول الشعبة العلمية للثانوية الأزهرية 2024

يوم السبت 1 يونيو امتحان مادة الحديث والفقه.

يوم الاثنين 3 يونيو امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الأربعاء 5 يونيو امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الاثنين 10 يونيو امتحان مادة الاستاتيكا.

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يوم الأربعاء 12 يونيو امتحان مادة الأدب والنصوص.

يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة الفيزياء.

يوم الاثنين 24 يونيو امتحان مادة التوحيد.

يوم الأربعاء 26 يونيو امتحان مادة النحو.

يوم السبت 29 يونيو امتحان مادة الأحياء.

يوم الاثنين 4 يوليو امتحان مادة التوحيد.

يوم الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الاثنين 10 يوليو امتحان مادة الكيمياء.

يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة الصرف.

يوم السبت 15 يوليو امتحان مادة التفسير.

جدول الشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية 2024

يوم الأحد 2 يونيو امتحان مادة الفقه والإنشاء.

يوم الثلاثاء 4 يونيو امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الخميس 6 يونيو امتحان مادة البلاغة.

يوم الأحد 9 يونيو امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء 11 يونيو امتحان مادة النحو.

يوم الخميس 13 يونيو امتحان مادة الحديث.

يوم الأحد 23 يونيو امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

يوم الخميس 27 يونيو امتحان مادة الأدب والنصوص.

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يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 4 يوليو امتحان مادة التوحيد.

يوم الثلاثاء 9 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس 11 يوليو امتحان مادة الصرف.

يوم الأحد 14 يونيو امتحان مادة التفسير.

 

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