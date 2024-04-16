جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الخامس الابتدائي وتوزيع الدرجات

جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الخامس الابتدائي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية وذلك مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك حيث يرغب قطاع عريض من الطلاب في معرفة توقيت الامتحانات.

جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الخامس الابتدائي

جاء جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الخامس الابتدائي الذي تم إعلانه بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة التربية الدينية والمهارات المهنية.

يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

يوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة العربية.

يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة اللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 المهام الأدائية لمادة الرياضيات.

ويأتي توزيع درجات المهام الأدائية لطلاب 5 ابتدائي 35 درجة موزعين 5 درجات للتخطيط الجيد و5 درجات جدية العمل ويبلغ إجمالي المنتج النهائي نحو 28 درجة.



موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس في صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو المقبل بدلا من يوم 18 مايو حيث تستمر لمدة أسبوعين وتنتهي يوم 21 مايو 2024

وتعكف حاليا مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني والادارات التعليمية على وضع جداول الامتحانات النهائية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وإعلانها خلال الأيام المقبلة وذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفة مواعيد امتحاناتهم كما يتم توزيع أرقام الجلوس لطلاب المدارس.

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

تجرى امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 للمواد خارج المجموعة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 فيما تنعقد امتحانات المواد المضافة للمجموع من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية.

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