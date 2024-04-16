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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٨ مايو إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

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وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨  مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو، وامتحانات الاعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو  حتى الاربعاء ٢٢ مايو ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ٢١ مايو وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد  ١٢ مايو إلى الخميس ٢٣ مايو.

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وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩، ٣٠ أبريل، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الأربعاء ٨ مايو إلى يوم السبت ١١ مايو.

 

 

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