محافظ بني سويف يعتمد جداول مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2023/2024، والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

في ضوء المذكرة التي عرضها وكيل الوزارة هاني عنتر الصابر، والتي من المقرر عقدها بداية من 8 مايو المقبل وحتى 23 من نفس الشهر.

وتقرر عقد امتحانات الصفين الرابع والخامس خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو، والسادس الابتدائي من 9 إلى 16 مايو والصفوف: الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي في الفترة من 8 إلى 11 مايو )، والصفوف: الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة " التعليم المجتمعي" في الفترة ( من 12 إلى 14 مايو.

وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والمهنية" للصفين الأول والثانى خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو 2024 للإعدادية العامة، وللصفين الأول والثاني "مهنية" في الفترة من 8 إلى 13 مايو،، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث عام /مهني" في الفترة من 18 إلى 23 مايو.

وفي مرحلة التربية الخاصة " أمل للصم" تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 8 إلى 12 مايو في حين تعقد امتحانات الصفوف "السادس،السابع، الثامن"في الفترة ( من 8 إلى 13 مايو)، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 12 مايو وتختتم 16 من نفس الشهر، والصف الثالث الإعدادي من 18إلى 23 مايو، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بنفس المرحلة في الفترة من 12 إلى 16 مايو.

وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات التربية الخاصة " نور للمكفوفين" تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي في الفترة من 8 إلى 13 مايو، والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 8 إلى 14 مايو، والثالث الإعدادي من 18 إلى 23 مايو، والصفين الأول والثاني الثانوي مكفوفين في الفترة من 8 إلى 18 مايو.

كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 8 إلى 22 مايو للصف الأول، ومن 9 إلى 23 مايو للصف الثاني، والتعليم الفني والمزدوج من 8 إلى 22 مايو لسنوات النقل، والأول والثاني والثالث " نقل دبلوم الخط العربي " من 8 إلى 15 مايو، والأول نقل بدبلوم التخصص في الخط والتذهيب من 8 إلى 20 مايو.

وأوضح وكيل التعليم، أن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية عيد العمال 1 مايو عيد القيامة للأخوة المسيحيين واحتفالات شم النسيم وأيام الجمع، وإتاحة الفرصة للتجهيز لامتحانات الدبلومات الفنية والمقرر عقدها بداية من 25 مايو المقبل.