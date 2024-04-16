وكيل "تعليم بنى سويف" يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لمقيمي سوق العمل لنظام الجدارات

شهد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف مقيمي سوق العمل وفقًا لنظام الجدارات، وذلك في إطار جهود تعزيز التنمية المهنية للمعلمين وتطوير قطاع التعليم الفني.

يأتي هذا البرنامج بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، حيث يسعى لتأهيل مقيمي سوق العمل وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لأعمال التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية.

والبرنامج تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث حضر الافتتاح المهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، وولاء أبو زيد، مدير الوحدة، إضافة إلى عدد من المسؤولين الميدانيين.

أهمية تطوير التعليم الفني كمحرك للتقدم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية تطوير التعليم الفني كمحرك للتقدم، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتأهيلهم لمتطلباته، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف طلاب الدبلومات الفنية في المجالات الصناعية، التجارية، الزراعية، والفندقية، ويتضمن تطبيق برامج دراسية مطورة تتماشى مع منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.