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محافظات

إصابة 4 أطفال في انقلاب توك توك ببني سويف

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

أصيب 4 أطفال في حادث انقلاب توك توك، اليوم الإثنين، بقرية الأنصاري بمركز أهناسيا غرب بني سويف، وتم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بقرية الأنصاري بمركز أهناسيا غرب المحافظة، ما أدى إلى إصابة 4 أطفال، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم حسن رجب حسن 13 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وهايدي وهبه عيد 14 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد طارق صابر 11 سنة،  مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وبسنت جمال صابر 13 سنة مصابة بكدمة شديدة بالجانب الأيمن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

بني سويف الفيوم قرية الانصاري مركز أهناسيا شرطة النجدة

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