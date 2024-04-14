"بنى سويف" تعلن الحرب على الحشرات الطائرة برش الشوارع (صور)

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، ورشّ الشوارع ضدّ الحشرات الطائرة، وذلك بالتنسيق مع وحدة ناقلات الأمراض، وإدارة شئون البيئة، ومديرية الصحة، باستخدام جهاز "الضباب"، وذلك بهدف مكافحة انتشار البعوض والناموس والحشرات الطائرة، حرصًا على سلامة المواطنين.

وتم تنفيذ عمليات الرشّ فى مختلف المناطق:

مدينة ببا: قامت رئاسة مركز ومدينة ببا بأعمال رشّ الحشرات الطائرة في نطاق المدينة والوحدات المحلية، والتي تشمل "طنسا، وطحا البيشة، وبنى ماضى، والبرانقة". تمّ التنسيق مع إدارة شئون البيئة برئاسة المركز ووحدة ناقلات الأمراض لضمان فاعلية العملية.

قامت رئاسة مركز ومدينة ببا بأعمال رشّ الحشرات الطائرة في نطاق المدينة والوحدات المحلية، والتي تشمل "طنسا، وطحا البيشة، وبنى ماضى، والبرانقة". تمّ التنسيق مع إدارة شئون البيئة برئاسة المركز ووحدة ناقلات الأمراض لضمان فاعلية العملية. الوحدة المحلية فى طنسا: تمّ استخدام جهاز الضباب الحراري في الرشّ، بالتنسيق مع المجتمع المدني، حيث تمّ رشّ جميع قرى الوحدة المحلية. كما تمّ التوجه لمجلس قروى بني ماضى لرشّ جميع الشوارع والمداخل، والقضاء على الحشرات الطائرة أمام المنازل والمساجد والمصالح الحكومية.

تمّ استخدام جهاز الضباب الحراري في الرشّ، بالتنسيق مع المجتمع المدني، حيث تمّ رشّ جميع قرى الوحدة المحلية. كما تمّ التوجه لمجلس قروى بني ماضى لرشّ جميع الشوارع والمداخل، والقضاء على الحشرات الطائرة أمام المنازل والمساجد والمصالح الحكومية. مركز الفشن: قامت رئاسة المركز والمدينة، بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، بتنفيذ حملات مكثفة لرشّ البعوض والناموس بجهاز الضباب الحراري. وتمّ رشّ جميع شوارع المدينة خلال الحملة الصباحية.

قامت رئاسة المركز والمدينة، بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، بتنفيذ حملات مكثفة لرشّ البعوض والناموس بجهاز الضباب الحراري. وتمّ رشّ جميع شوارع المدينة خلال الحملة الصباحية. مركز إهناسيا: وضعت رئاسة المركز، بالتعاون مع الإدارة الصحية، وقسم مكافحة ناقلات الأمراض، خطة للترصد الحشري لنواقل الأمراض. تهدف هذه الخطة، التي يتمّ تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية، إلى القضاء على الحشرات وحماية المواطنين من الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية. وتمّ استخدام جهاز الضباب الحراري في رشّ عدد من شوارع المدينة.

وتُسهم هذه الحملات في رفع تراكمات القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع، والقضاء على البعوض والناموس، ما يُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المُعدية مثل الملاريا وحمى الضنك وزيكا والتهاب الدماغ الياباني. كما تُسهم في تعزيز شعور المواطنين بالأمان من خلال توفير بيئة صحية خالية من الحشرات، ما يُحسّن من جودة حياتهم.

جانب من عمليات الرش

جانب من عمليات الرش

جانب من عمليات الرش