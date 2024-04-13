السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

هل هاجمت الثعالب قرية رزقة المشارقة ببنى سويف؟

الثعلب
الثعلب

نفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك »، بشأن مهاجمة الثعالب لقرية رزقة المشارقة، التابعة للمركز، وقيامها بأفتراس الطيور المنزلية.

وأكد مدحت صلاح رئيس مجلس مدينة ببا، في تصريحات له، أن الأمر اقتصر على وجود ثعلب داخل منزل مهجور وتم القضاء عليه بمعرفة أحد الصيادين.

وتابع: "ظهور الثعالب في مثل هذه الأبام من كل عام ليس غريبًا على أهالي الريف خاصة بالتزامن مع موسم حصاد القمح".

واختتم: "الثعلب حيوان جبان إذا ظهر أمامه أحد الأشخاص يهرب ويختفي بسرعة".

بني سويف رزقة المشارقة ببا الثعلب قمح

مواد متعلقة

إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

بالأسماء.. 11 مصابًا فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

تحرير 134 محضرًا تموينيًا لمخابز ببنى سويف

سكرتير عام بنى سويف يتفقد موقف الواسطى للتأكد من التزام السائقين

وكيل مديرية صحة بنى سويف يتفقد مستشفى إهناسيا التخصصي

بالأسماء.. 5 مصابين إثر تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

أهالى بنى سويف يواصلون احتفالات عيد الفطر بمراكز الشباب

زوَّار حديقة الحيوان ببني سويف يلتقطون الصور التذكارية مع "شبل التجمع" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة الفنانة القديرة شيرين سيف النصر

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

زوجة خيرى شلبى: "جودر" أعادنى من أحزانى على ابنتى.. و"المتحدة" وفّرت بيئة ناجحة للمسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله