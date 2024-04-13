هل هاجمت الثعالب قرية رزقة المشارقة ببنى سويف؟

نفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك »، بشأن مهاجمة الثعالب لقرية رزقة المشارقة، التابعة للمركز، وقيامها بأفتراس الطيور المنزلية.

وأكد مدحت صلاح رئيس مجلس مدينة ببا، في تصريحات له، أن الأمر اقتصر على وجود ثعلب داخل منزل مهجور وتم القضاء عليه بمعرفة أحد الصيادين.

وتابع: "ظهور الثعالب في مثل هذه الأبام من كل عام ليس غريبًا على أهالي الريف خاصة بالتزامن مع موسم حصاد القمح".

واختتم: "الثعلب حيوان جبان إذا ظهر أمامه أحد الأشخاص يهرب ويختفي بسرعة".