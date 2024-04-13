تحرير 174 محضرًا تموينيًا لمخابز ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على قيام التموين بتنفيذ حملات يومية على المحلات والأسواق لضبطها ومراقبتها والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أية مخالفات، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواجهة كافة صور الغلاء في الأسعار من خلال زيادة المعروض من السلع بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، خاصة علي مدار أيام أجازة عيد الفطر المبارك، مع التأكيد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وتشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الشهري لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من مارس إلى 13 إبريل الجاري، والتي تشمل أجازة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 134 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، حيث تنوعت المحاضر كالتالي: محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، ومحاضر لعدم وجود ميزان حساس / وسجل زيارات، ومحاضر للتصرف في حصص الدقيق.

في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

أسفرت الحملات عن التالي:تم تحرير 14 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، تم تحرير 12 جنحة للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، تم تحرير 4 جنح ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز لقياهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتادأثناء ساعات العمل الرسمية وكذلك عدم إعلانهم عن أسعار استبدال الاسطوانات على واجهة المستودع.

في مجال مواجهة الغش التجاري، حيث تم تنظيم حملات تمويلية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بتنفيذ القوانين والقرارات التموينية.

سحب عينات مواد غذائية من الأسواق لعرضها على المعامل المختصة لإعداد التقرير الفني عما إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية من عدمه وعما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه. تم سحب عينات غير غذائية من الأسواق لعرضها على المعامل المختصة لإعداد التقرير الفني عما إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية من عدمه وعما إذا كانت صالحة للاستخدام من عدمه.