احتفالا بالعيد.. محافظ بني سويف يلتقط سيلفي مع أطفال دور الأيتام

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك، لتهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك، حيث داعبهم وصافحهم، واستمع لأغانيهم الوطنية والمبهجة بالمناسبة السعيدة، مثنيا على أدائهم المتميز، ومحفزا ومشجعا لهم بكلمات رقيقة وأبوية.

وسادت المكان أجواء من البهجة بين الأطفال ونزلاء الدار صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، واكتست وجوه مسؤولي الدار بابتسامة معبرة عن سعادتهم بهذه الزيارة المحافظ.

وحرص المحافظ على التقاط صورة سيلفى مع الأطفال استجابة لرغبتهم، مؤكدا أن المحافظة لاتألوا جهدًا في توفيرأوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، واستمع لبعض احتياجات ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها ووعد بدراستها وتلبيتها، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور الرعاية.

وفي سياق آخر، زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، دار الخير والبركة لرعاية المُسنين، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة،متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية.

رافق المحافظ خلال الزيارةكل من اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، زينب عبد الحميد الشيخ رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها الدار.

وفي سياق آخر، تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات بني سويف، بعيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عزوجل أن يعيده بالخير واليمن والبركة، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، واستكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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