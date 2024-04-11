الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

احتفالًا بعيد الفطر المبارك..

زوَّار حديقة الحيوان ببني سويف يلتقطون الصور التذكارية مع "شبل التجمع" (فيديو)

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

استقبلت حديقة حيوان بني سويف، زائري المحافظة احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وسط حالة من السعادة وتوفير مختلف الاحتياجات للزائرين، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطب البيطري؛ للكشف على الحيوانات.

وأجرت "الدستور" جولة داخل الحديقة لمتابعة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث عرضت الحديقة هذا العام لأول مرة "شبل التجمع" الذي تم العثور عليه في أحد شوارع التجمع الشهر الماضي، حيث تم إيداعه داخل الحديقة بعيدًا عن المواطنين كفترة عزل قبل عرضه على المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وتسارع الزائرين داخل الحديقة لالتقاط الصور التذكارية معه، كما وضعت الحديقة خريطة قبل عيد الفطر المبارك لمواجهة أي زحام داخل الحديقة، من خلال توفير كل سبل الراحة للزائرين المترددين على الحديقة، وتركيب خرائط جديدة كدليل لمساعدة الزائرين أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة.

وقالت الدكتورة هبة أحمد إبراهيم، مديرة الحديقة، إن هناك عدد كبير من الحيوانات المتميزة تضمها الحديقة لجذب المواطنين لمشاهدتها، حيث تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر على بوابات الحديقة لتسهيل دخول الزائرين دون أي ازدحام، فضلًا عن تركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار في أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة، والتنسيق مع مديرية الطب البيطري، للكشف على الحيوانات، والتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، لتكثيف التواجد على الأبواب الرئيسية للحديقة منعًا للتزاحم.

وأضافت مديرة الحديقة، أن هناك استعدادات مبكرة قبل عيد الفطر المبارك داخل الحديقة لاستقبال الزائرين من خلال تنظيف شامل للحديقة وبيوت الحيوانات، وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء مع مراجعة أعمال النظافة والإنارة بالحدائق مع صيانة وإصلاح دورات المياه وصنابير مياه الشرب، وتوفير عدد كبير من المقاعد الخشبية الجديدة، بالإضافة إلى إعادة بعض ألعاب الملاهي ببعض الحدائق التي تدخل البهجة على الأطفال.

الفيديو

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
IMG_٢٠٢٤٠٤١١_٠٩٣٥٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٤١١_٠٩٣٥٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٤١١_٠٩٣٤٤٩
IMG_٢٠٢٤٠٤١١_٠٩٣٤٤٩
بني سويف شبل التجمع حديقة الحيوان عيد الفطر الحيوانات

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