الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يشارك بصلاة الجنازة على ضحايا سقوط سيارة من على معدية

محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صلاة الجنازة على ضحايا حادث انزلاق سيارة من على معدية نيلية، بمسجد الشيخ شمردل بمدينة الفشن.

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة، تقدم محافظ بني سويف بالعزاء لأهالي وذوي المتوفين في مصابهم، الذي فجع أبناء المحافظة عامة وأهالي مركز ومدينة الفشن خاصة، معربًا عن بالغ حزنه لوقوع هذه الحادثة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن تكون وفاتهم في أيام مباركة  لعلها من المبشرات أن يتقبلهم المولى عزوجل  في عباده الصالحين ومن الشهداء

يذكر أن مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، تلقى فجر الثلاثاء الماضي بلاغًا بانزلاق سيارة ميكروباص في أثناء صعودها معدية نيلية بقرية "الحيبة" قبل تحركها للعبور من الجانب الشرقي إلى غرب النيل، ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

ووجه محافظ بني سويف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مكلفا رئيس المدينة بالتواجد بموقع الحادث، كما تحركت  قوات الإنقاذ النهري، والإسعاف والصحة  وقوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وبدأت قوات الإنقاذ النهرى في عملية استخراج الجثامين من مياه النهر،حيث تم استخراج 4 ونقلهم لمستشفى الفشن المركزي لاستكمال الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن، فيما تتواصل جهود البحث للعثور على الخامس.

محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
محافظ بني سويف خلال اداءه الصلاة
بني سويف معدية نهر النيل الفشن صلاة الجنازة

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