محافظ بني سويف يهنئ مرضى فلسطينيين بعيد الفطر

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الجامعي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قام بتوزيع كعك العيد عليهم ابتهاجاً بالعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة، وتأكيداً على دور مصر في تقديم الدعم للأشقاء في مثل هذه الظروف الصعبة بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وهنأ المحافظ الأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأورام، الذين تم تحويلهم لاستكمال العلاج في المستشفى الجامعي، وتبادل الحوار معهم، مستفسراً عن وضعهم الصحي والاطمئنان على تلقيهم الرعاية والعلاج اللازمين، والتأكيد على دعمهم لتجاوز المحنة التي يعيشها أشقاؤنا من الفلسطينيين في الوقت الراهن.

ورحب محافظ بني سويف بالأشقاء الفلسطينيين على أرض المحافظة، مؤكداً أنهم وسط أهلهم، وذلك من منطلق دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا كذلك إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تسريع وتيرة إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت رعاية القيادة السياسية التي تدخر جهداً في سبيل دعم القضية الفلسطينية، لاسيما الجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

رافق المحافظ خلال زيارته كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، وهاني الجويلي رئيس المدينة.