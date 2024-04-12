الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل مديرية صحة بنى سويف يتفقد مستشفى إهناسيا التخصصي

جانب من المرور
جانب من المرور

كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية  بالمرور على مستشفى إهناسيا التخصصى ضمن المرور على المستشفيات لمتابعة تقديم الخدمة الصحية أثناء عطلة عيد الفطر المبارك.

بحضور  الدكتور عبد الله أسامة مدير المستشفى ومديري الإدارات الفنية والإدارية بالمستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والجودة والعلاج الطبيعى والتفتيش المالى والإداري وصيانة الأجهزة الطبية.

وقام وكيل مديرية الصحة بالمرور على أقسام المستشفى المختلفة كالاستقبال والحضانات والعناية المركزة ومتابعة سير العمل بأقسام المستشفي والاطمئنان على حالة المرضي والتأكد من تواجد الفريق الطبي وانتظام النوتيجيات.

كما أجرى الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية جولة بالمرور علي مستشفي الفشن المركزى بحضور  الدكتور جون حنا مدير المستشفى والدكتور محمد الجبالي مدير الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية والادارية المستشفيات، حيث تم المرور علي أقسام المستشفي المختلفة كالاستقبال  والعناية المركزة والأشعة المقطعية، وتم متابعة سير العمل بأقسام المستشفي والاطمئنان علي حالة المرضي والتأكد من تواجد الفريق الطبي وانتظام النوتيجيات.

وفي سياق آخر، قامت فرق الإشراف بالإدارات الصحية بالمحافظة بالمرور علي الوحدات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، وتواجد الفرق الطبية، ومتابعة صرف الألبان المدعمة خلال الأجازة، وانتظام سير العمل بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج بمركز طبي الغمراوي، ومركز طبي ببا.

وقامت الدكتورة هبه عبد التواب مدير إدارة بني سويف، وفريق الإشراف بالإدارة بالمرور علي الوحدات الصحية بقري  باروط،  إهوه ومنشأه عاصم والحلابية، وتزمنت الشرقية، ومركز طبي الغمراوي، ومكتب صحة أول.

كما قام فريق من القسم الوقائي بالإدارة بالمرور علي مكتب صحة ثاني ومكتب صحة رابع ومركز العقر بالمستشفي التخصصي

وكلفت الدكتورة مني عبد الحسيب مدير إدارة ناصر فريق الإشراف بالإدارة بالمرور علي الوحدات الصحية بقري كوم أبوخلاد، البرج، دنديل.

وقامت الدكتورة سلوي خليل بتكليف فريق الإشراف بإدارة ببا الصحية بالمرور علي وحدات تل كفر منصور، كفر ناصر، الملاحية، كوم الصعايدة، الفقاعي، سدس، ووحدة الغسيل الكلوي بسدس.

قام فريق من التفتيش المالي والإداري بتكليف من الدكتور أشرف جميل مدير إدارة إهناسيا الصحية بالمرور علي الوحدات الصحية بقري  شاطر زادة،  ومنشأه الحاج وطما فيوم، والأنصار، وسدمنت الجبل.

بني سويف اهناسيا التخصصي عيد الفطر المبارك التمريض وكيل مديرية الصحة

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