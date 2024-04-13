إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 5 من أسرة واحدة، بينهم طفل، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف- الفيوم الجديد بداخلها 5 من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم سيد رمضان حسن 58 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فاطمة عزت محمود 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، هاجر سيد رمضان 24 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، سلمى سيد رمضان 15 سنة، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمزة محمد سيد 3 سنوات، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.