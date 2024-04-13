مصرع شاب فى حادث اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة فى بنى سويف

لقي طالب مصرعه بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، إثر حادث سير وقع نتيجة تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بالطريق الفرعي بين قريتي "دنديل ـ كوم أبو خلاد" بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة، وتم نقل جثته إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بالطريق الفرعي بين قريتي "دنديل ـ كوم أبو خلاد" بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ وإخطار مرفق الإسعاف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة نقلت جثة الشاب المتوفي بالحادث إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، وتبين أنه يدعى "محمد.م.ع"، 15 عامًا، مقيم عزبة النقطة بمركز ناصر، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في حادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها بأحد أعمدة الإنارة.

جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وإخطار مفتش الصحة لمعاينة الجثة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.