الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعرف موعد امتحانك.. ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة

امتحانات
امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة بذكر المواد وايامها، ونشرت مديرية التربية والتعليم جداول مفصلة لمقترح جداول الامتحانات داخل محافظة الجيزة حسب ماهو موضح بالتقرير.

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 الجيزة

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بمحافظة الجيزة.

وأكد أشرف سلومة وكيل الوزارة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 8 مايو 2024، وفقًا للمواعيد التالية: -

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية 2024

- الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الأربعاء 8 مايو  وحتي الاربعاء 15 مايو ٢٠٢٤. 

- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من الخميس 9 مايو  وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية 2024

- الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 يناير ٢٠٢٤.
- الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤. 
- الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من السبت 18 مايو وحتي الخميس 23 مايو ٢٠٢٤.

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مواعيد امتحانات التعليم الثانوي 2024 الترم الثاني

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاربعاء 8 مايو ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء 22 مايو ٢٠٢٤. 
الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو ٢٠٢٤ وحتي الخميس 23 مايو  ٢٠٢٤.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ يوم الاحد 21 ابريل حتي يوم الاربعاء 24 ابريل 2024
-امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الاثنين 29 ابريل حتي الثلاثاء 30 ابريل 2024.

وشدد “سلومة” على عدم  اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسأئلة. 

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
جداول امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة
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