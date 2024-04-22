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مصر

القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى

رضا حجازى
رضا حجازى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.
 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

 

جاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، كالتالي:
-الأربعاء 8 /5 /2024: اللغة العربية- لمدة ثلاث ساعات.
-السبت 11 /5 /2024: الرياضيات- لمدة 3 ساعات، الفلسفة والمنطق- لمدة ساعة ونصف الساعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجمبع الشُعب ومواد التخصص


-الإثنين 13 /5 /2024: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف الساعة، التاريخ- لمدة ساعة ونصف الساعة.
-الأربعاء 15 /5 /2024: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف الساعة.
-السبت 18 /5 /2024: الفيزياء – لمدة ساعة ونصف الساعة.
-الإثنين 20 /5 /2024: الكيمياء – لمدة ساعة ونصف الساعة، الجغرافيا – لمدة ساعة ونصف الساعة.
-الأربعاء 22 /5 /2024: الأحياء – لمدة ساعة ونصف الساعة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصفين الأول والثاني الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي، بحيث تبدأ امتحانات يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.

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قرار هام من "التعليم" بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي 2024

 

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي 

قالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب رسمي، إن الورقة الامتحانية عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أن تكون الأسئلة المقالية ورقية، أما الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو تم كسره أو فقده يتم امتحانهم ورقيًا.

وشدد الخطاب، على أن يكون الامتحان الإلكتروني هو نفس الامتحان الورقي.

وأضاف الخطاب، أن تعقد الامتحانات ورقيًا لطلاب الدمج.

مواصفات ورقة الامتحانات "أولى وثانية ثانوي".
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة، والتي تتضمن 85%، منها اختيار من متعدد و15% مقالي.

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 2024 اللغة العربية الفلسفة والمنطق الفيزياء اللغة الاجنبية الاولى

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