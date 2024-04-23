الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بمحافظة الجيزة

امتحنات الصف السادس
امتحنات الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بـ الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٣٤، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي، عبر محركات البحث جوجل.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائ 2024 الترم الثاني

وينشر "الدستور" في التقرير التالي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي.

وفقا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم، عن جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، استعدادًا لعقد امتحانات نهاية العام خلال الأيام المقبلة.

في محافظات القاهرة الكبرى، وضعت المديريات التعليمية، تنعقد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية «الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي»، بداية  من يوم الأربعاء 8 مايو.

جدير بالذكر، أن تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بداية من 8 مايو الشهر المقبل، في جميع المحافظات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية المقررة لوزارة التربية والتعليم لعقد اختبارات العام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة

ننشر في التقرير التالي، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالجيزة

- اللغة العربية، والتربية الدينية، يوم الخميس 9 مايو 2024.

-  العلوم، والمهارات المهنية، يوم الأحد 12 مايو 2024.

-  اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، يوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

-  الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوم الخميس 16 مايو 2024.

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أسئلة الامتحانات سهله وبسيطه وخالية من التعقيد 

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بالمنهج المقرر لكل صف دراسي، وشددت أن تكون أسئلة الامتحانات سهله وبسيطه وخالية من التعقيد.

 وطالبت وزارة التربية والتعليم،من موجهي المواد التعليمية بالاشراف مباشر على لجان وضع أسئلة اختبارات نهاية العام الدراسي.

جدير بالذكر، أن تكون تصحيح أسئلة الاختبارات داخل المدارس، تحت إشراف المعلمين الاوائل.

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