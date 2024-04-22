قريبًا.. "التعليم" تنشر فيديو توضيحي لطريقة الإجابة عن الأسئلة لطلاب الثانوية العامة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستقوم بنشر فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة 2024، بشأن التفاصيل الكاملة لطريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.

تعليمات للطلاب

ووجه شادي زلطة، رسالة هامة لطلاب المرحلة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وجاء مضمون الرسالة كالتالي:

1- امتحانات نهاية العام الدراسي مقسمة لأربعة نماذج "أ" و"ب" و"ج" و"د" تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

2- حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلفة في كل امتحان أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط

3- من ضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة

4- غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان.

5- قريبا ستقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي كامل لكافة التفاصيل عن طريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.