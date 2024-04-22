الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

قريبًا.. "التعليم" تنشر فيديو توضيحي لطريقة الإجابة عن الأسئلة لطلاب الثانوية العامة

شادي زلطة
شادي زلطة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة  ستقوم بنشر فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة 2024، بشأن التفاصيل الكاملة لطريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.

تعليمات للطلاب 

ووجه شادي زلطة، رسالة هامة لطلاب المرحلة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وجاء مضمون الرسالة كالتالي:

1- امتحانات نهاية العام الدراسي مقسمة لأربعة نماذج "أ" و"ب" و"ج" و"د" تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

تعليمات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الأول والثانى الثانوى العام (إنفوجراف)

2- حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلفة في كل امتحان أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط

3- من ضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة

4- غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان.

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تعليمات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة الإسكندرية

5- قريبا ستقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي كامل لكافة التفاصيل عن طريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.

الثانوية العامة 2024 البابل شيت الاسئلة المقالية المرحلة الثانوية العامة العام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ امتحانات نهاية العام الدراسي

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