جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث لم يتبق الكثير على امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 لذلك ترتفع معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للاستعداد لها مع انطلاقها في يونيو القادم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حاملًا آمال وطموحات آلاف الطلاب الذين يستعدون بكل عزيمة وإصرار لتحقيق حلم التفوق والنجاح.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

و ينقسم الجدول إلى شقيين رئيسيين: الشعبة الأدبية والعلمية، مع مراعاة توزيع المواد الدراسية على فترات زمنية مناسبة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ومنح الطلاب الوقت الكافي للمراجعة والاستعداد.

تفاصيل جدول الامتحانات:

السبت 22 يونيو 2024: تبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية، حجر الأساس لبناء المعرفة والتواصل الفعال.

تبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية، حجر الأساس لبناء المعرفة والتواصل الفعال. الثلاثاء 25 يونيو 2024: يتحدى الطلاب مهاراتهم اللغوية في مادة اللغة الأجنبية الثانية، مفتاح التواصل مع العالم.

يتحدى الطلاب مهاراتهم اللغوية في مادة اللغة الأجنبية الثانية، مفتاح التواصل مع العالم. السبت 29 يونيو 2024: يواجه الطلاب أسرار الكون في مادة الفيزياء، بينما يتعمقون في رحلة عبر الزمن في مادة التاريخ.

يواجه الطلاب أسرار الكون في مادة الفيزياء، بينما يتعمقون في رحلة عبر الزمن في مادة التاريخ. الثلاثاء 2 يوليو 2024: تكتمل مهارات التواصل مع مادة اللغة الأجنبية الأولى.

تكتمل مهارات التواصل مع مادة اللغة الأجنبية الأولى. السبت 6 يوليو 2024: يختبر الطلاب فهمهم للمواد الكيميائية وتفاعلاتها في مادة الكيمياء، بينما يستكشفون خفايا العالم الطبيعي في مادة الجغرافيا.

يختبر الطلاب فهمهم للمواد الكيميائية وتفاعلاتها في مادة الكيمياء، بينما يستكشفون خفايا العالم الطبيعي في مادة الجغرافيا. الأربعاء 10 يوليو 2024: رحلة في علم الأرض في مادة الجيولوجيا، بينما يتحدى الطلاب مهاراتهم الرياضية في مادة الجبر والهندسة الفراغية.

رحلة في علم الأرض في مادة الجيولوجيا، بينما يتحدى الطلاب مهاراتهم الرياضية في مادة الجبر والهندسة الفراغية. السبت 13 يوليو 2024: يواجه الطلاب مفاهيم الرياضيات العليا في مادة التفاضل والتكامل.

يواجه الطلاب مفاهيم الرياضيات العليا في مادة التفاضل والتكامل. الأربعاء 17 يوليو 2024: يختبر الطلاب فهمهم للحياة في مادة الأحياء، بينما يتعرفون على مبادئ الهندسة في مادة الاستاتيكا.

يختبر الطلاب فهمهم للحياة في مادة الأحياء، بينما يتعرفون على مبادئ الهندسة في مادة الاستاتيكا. السبت 20 يوليو 2024: رحلة في علم الحركة في مادة الديناميكا، بينما يتحدى الطلاب مهاراتهم الفلسفية في مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

امتحان مادة اللغة العربية:

الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية ومدة الامتحان 3 ساعات، على أن يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)

الدرجة الكلية من 50 درجة موزعة على 42 درجة للاختبار من متعدد، فيما يشمل الامتحان سؤالين مقاليين من 4 درجات، إضافة إلى سؤال تعبير من 4 درجات.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية):

الدرجة الكلية 40 درجة، منها 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا، و6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة:

الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، أما الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال.

امتحانات شعبة علمي علوم في الثانوية العامة 2024:

مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة:

الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة تشمل 40 سؤالًا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، و4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

امتحانات شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة 2024:

مواد الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا):

الدرجة الكلية لكل فرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، على أن تكون أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.