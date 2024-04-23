امتحانات الثانوية العامة 2024.. كل ما تريد معرفته عن البابل شيت

كشف الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تفاصيل حل أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت.

وقال حجازي، إن الطالب في حل البابل شيت سوف يقوم بتظليل الدوائر التي تدل على رقم الجلوس الخاص بك وهذا يعني أن الجهاز سوف يقوم بقرائتها ووضع الدرجة الخاصة بك أمام رقم جلوسك في ملف إكسيل فأحرص على التظليل بدقة.

وأكد: "لك الحق في اختيار نموذج مختلف في كل مرة ولا خوف من ذلك على الإطلاق لأن الكنترول وظيفته تجميع البابل شيت كل نموذج بشكل منفرد بصرف النظر عن أرقام الجلوس ويتم تصحيح كل نموذج وفقا لمفتاح التصحيح الخاص به ويتم استخراج النتيجة في صورة ملف إكسيل به رقم الجلوس ودرجات الطالب".

ووجه حجازي نصيحة للطلاب، قائلا: "احرص على استخدام مسطرة معتمة أثناء التظليل حتى لا يتم تبديل مكان الإجابة"، وتابع لا تقم بالشطب أو استخدام مزيل الحبر إلا في الضرورة القصوى وإذا اضطررت لذلك فقم بوضع علامة خطأ على الاختيار الخاطىء مع العلم أن هذه الورقة يجب أن تصحح يدويا، واستكمل قائلا: "لا تقم بإفساد الورقة بطيها أو تلويثها بأي طريقة كانت".

وأضاف الخبير التربوي: "ظلل الدائرة كاملة ويمكنك استخدام قلم رصاص خفيف في البداية وعند التأكد من الإجابة قم بتظليل الورقة بالقلم الجاف".

وأكد حجازي، على ضرورة الالتزم بالأماكن المخصصة لكتابة البيانات أو حل الأسئلة المقالية ولا تخرج عنها حتى لا تتلف ورقة البابل شيت، لافتا إلى أنه إذا وجدت في منطقة الدوائر أي أختام أو تلوث للورقة أو تلف اطلب تبديل الورقة.

واختتم الخبير التربوي نصيحته للطلاب قائلا: "لا تكتب أي شىء على الورقة في غير الأماكن المخصصة للكتابة".