الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

علوم القاهرة تختتم ملتقى التوظيف السنوى بعد إقبال كبير من الطلاب والشركات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

اختتمت كلية العلوم بجامعة القاهرة، ملتقى التوظيف السنوي، والذي عقد تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، وشهد حضور عدد كبير من الشركات الرائدة في مختلف التخصصات، إلى جانب إقامة محاضرات وورشات عمل حول التنمية البشرية وتطوير المهارات الشخصية، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

الخشت: ملتقيات التدريب والتوظيف تسهم في تبادل الخبرات وزيادة قدرات الطلاب التنافسية

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الملتقى يعد فرصة قيمة للاستفادة من خبرات الشركات، مؤكدًا أن ملتقيات التدريب والتوظيف التي تنظمها كليات الجامعة تسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مجرد مُلتقى للعلم والتعلم وإنما بيئة جامعية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ومعطيات العصر ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع.

أحمد الشريف: ملتقى التوظيف فعالية مهمة تعزز فرص التوظيف للخريجين وتعزز تطويرهم المهني

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف، إن ملتقى التوظيف الذي نظمته الكلية يعد فعالية مهمة تعزز فرص التوظيف للخريجين وتعزز تطويرهم المهني، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب والشركات العاملة في المجالات ذات الاختصاص.

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وجاء ملتقى التوظيف بكلية العلوم في إطار التواصل بين الطلاب والشركات العاملة في تخصصات ذات صلة، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية والمهنية للطلاب؛ لتحقيق النجاح في سوق العمل التنافسية.

خلال فعاليات الملتقى، تم تنظيم محاضرات وورشات عمل حول التنمية البشرية وتطوير المهارات الشخصية، وشهدت إقبالا من الطلاب، كما قدمت الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى معلومات عن نشاطها والوظائف المتاحة للخريجين، والتحدث مع الطلاب لاطلاعهم على فرص العمل ومتطلبات التوظيف.

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