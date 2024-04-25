موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 وضوابط وضع الأسئلة

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع اللجنة المسؤولة عن وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحي 2024، على الوزارة أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد خارج المجموع يوم الإثنين الموافق 10-6-2024، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22-6-2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد التي لا تضاف للمجموع يومي الاثنين والأربعاء الموافقين 10 يونيو و12 يونيو 2024 بامتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، وامتحان الاقتصاد والإحصاء.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

امتحان اللغة العربية: يوم السبت الموافق 22 يونيو

امتحان اللغة الأجنبية الثانية: يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو

امتحان الفيزياء: يوم السبت الموافق 29 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى: يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو.

امتحان الكيمياء: يوم السبت الموافق 6 يوليو.

امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»: يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو.

امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل»: يوم السبت الموافق 13 يوليو.

امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا»: يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو.

امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»: يوم السبت الموافق 20 يوليو.

ضوابط وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book، حيث تعتمد على مخاطبة الفهم والتحليل والتطبيق لدي الطلاب وليس الحفظ والتلقين وتركز على المقرر الدراسي ونواتج التعليم المرتبطة بالموضوعات والدروس وستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي كما لا يوجد تغيير في عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم مراعاة قواعيد الصياغة الصحيحة للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين

ولطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس "STEM"، أداء الطلاب الاختبارات يوم الإثنين 10 يونيو امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية، والسبت 22 يونيو 2024، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم في اللغة العربية والأربعاء 26 يونيو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية، والسبت 29 يونيو مقايسس المفاهيم في الكيمياء، والأربعاء 3 يوليو مقاييس المفاهيم في الفيزياء والسبت 6 يوليو مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية والأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم "اللغة الإنجليزية"، والسبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية والإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء والأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء"، ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة"، والسبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".