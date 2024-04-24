مدير معهد إعداد القادة يشيد بالأداء المتميز لكورال "هارموني عربي" التابع لجامعة عين شمس

أشاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، بالأداء المتميز لكورال "هارموني عربي" التابع لجامعة عين شمس، واصفًا إياه بـ "الأداء الرائع"، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشجيع وتنمية مواهب الطلاب.

حفل افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة"، والذي أقيم تحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس.

وقدم همام الشكر لجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، على موافقته لتقديم فريق هارموني عربي للحفل، وأبدع الكورال في أدائه الفني، حيث قدم فقرة موسيقية رائعة نالت إعجاب الحضور في جو ساده البهجة وقدموا الاغاني الوطنية التي تعبر عن اعياد تحرير سيناء، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد.

ويعد كورال هارموني عربي واحدًا من الفرق الموسيقية الشابة الواعدة التي تلقى دعمًا كاملًا من جامعة عين شمس، حيث وفرت له كافة الإمكانيات اللازمة من مسارح ومعدات صوتية وآلات موسيقية ودعم مادي ومعنوي لتنمية مواهبه.

وشارك الكورال في العديد من الفعاليات والبرامج التلفزيونية، مؤكدًا نجاحه في الوصول إلى الجماهير بفضل موهبته الفريدة.

وفي سياق آخر أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والنشر العلمي، بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة دوليًا، وخلال لقائه بالكيانات الاستراتيجية بالجامعة، أشاد قنديل بحجم مشاركة السيدات في البحث العلمي بجامعة حلوان، وذلك يعكس التطور الكبير في ثقافة الشعب المصري، حيث تلعب المرأة دورًا محوريًا في بناء المجتمع.

وأضاف قنديل أن مجلس الجامعة خصص 10% لدعم البحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تعد حقلًا بحثيًا ثريًا، خاصة كونها جامعة تطبيقية تكنولوجية فنية ذات طبيعة خاصة وتخصصات