الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قنديل: حجم مشاركة السيدات في البحث العلمي بجامعة حلوان يعكس التطور الكبير في ثقافة الشعب المصري

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والنشر العلمي، بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة دوليًا، وخلال لقائه بالكيانات الاستراتيجية بالجامعة، أشاد قنديل بحجم مشاركة السيدات في البحث العلمي بجامعة حلوان، وذلك يعكس التطور الكبير في ثقافة الشعب المصري، حيث تلعب المرأة دورًا محوريًا في بناء المجتمع.

وأضاف قنديل أن مجلس الجامعة خصص 10%   لدعم البحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تعد حقلًا بحثيًا ثريًا، خاصة كونها جامعة تطبيقية تكنولوجية فنية ذات طبيعة خاصة وتخصصات فريدة.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة وضعت خطة لإنشاء مركز البصمة الكربونية وتطوير الموقع الإلكتروني وتقنين الطباعة والتحول الرقمي بالجامعة، كما أشار إلى أن قطاع الدراسات العليا يعمل على تطوير المنظومة في جميع المراحل (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) بجميع كليات الجامعة، بدءًا من قبول الدارسين وحتى منح الدرجة العلمية.

ويأتى هذا اللقاء استمرارًا لسلسلة اللقاءات المنعقدة للتواصل والتكامل بين الكيانات المختلفة بالجامعة التى ينظمها  قطاع الدراسات العليا والبحوث  للتعريف بدور الكيانات البحثية والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بحضور المعيدين والمدرسين المساعدين بالكليات المختلفة.

وتضمن اللقاء عروضًا للكيانات الآتية ( إدارة المشروعات البحثية، العلاقات الدولية، التصنيف الدولي، مكتب الحاضنات التكنولوجية، نادي ريادة الأعمال، وحدة دعم البحث العلمي، مركز النانو تكنولوجي، المعمل المركزي، مكتب التايكو).

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رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

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رئيس جامعة حلوان يستكمل سلسلة اللقاءات مع الكيانات الاستراتيجية

وفي سياق آخر في إطار الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية.

وأعرب رئيس الجامعة عن عظيم تقديره واعتزازه البالغ بأبناء القوات المسلحة الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء في سبيل تحرير أرض سيناء.

التصنيف الدولي الدراسات العليا الكيانات البحثية البصمة الكربونية جامعة تطبيقية دعم البحث العلمي

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