الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

رئيس جامعة الملك سلمان: نقدم كل الخدمات الصحية والاستشارية لأبناء سيناء

الدكتور أشرف سعد
الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية

قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الدولة المصرية شهدت دعمًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية في مجال التعليم العالي والجامعات، من خلال زيادة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومنها جامعة الملك سلمان الدولية الجديدة، وتم هذا من خلال وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم، وكذلك خطة تنفيذية الاستيعاب عدد كل متقدمين للتعليم العالي حتى عام ٢٠٣٠ وما بعدها، ليس فقط للمتقدمين من خلال الدولة المصرية فقط، لكن أن نكون موجودين على السوق الدولية للتعليم العالي واستقبال الطلاب الوافدين من مختلف بلاد العالم مما يساعد على الاقتصاد المصري من خلال مبادرة ادرس في مصر.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية من خلال استثمارات تبلغ 10.5 مليار جنيه بخلاف التجهيزات تم إنشاء الجامعة في وقت قياسي، حيث تم افتتاحها خلال أكتوبر ٢٠٢٠ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن الجامعة مخططة استراتيجيًا بطريقة ممتازة لتغطية كل أرجاء محافظة جنوب سيناء من خلال وجودها بـ٣ مدن للمحافظة في مدينة رأس سدر والطور ومدينة شرم الشيخ والسعة الاستيعابية للجامعة الآن ١٥ ألف طالب بكل الفروع بمختلف المجالات العلمية تتناغم مع طبيعة المدن الموجودة فيها كل كلية، كما تعمل على سد احتياجات المدينة الموجودة فيها مثل فرع رأس سدر تقدم تخصص الزراعات الصحراوية لمساعدة أصحاب الأراضي والمزارع في استصلاحها. 

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منح دراسية بـ7 ملايين جنيه

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان، أنه تم تقديم منح دراسية لأبناء محافظة سيناء، حيث تم تجاوز مبلغ ٧ ملايين جنيه للمنح الدراسية، مشيرًا إلى أن وجود الجامعة في جنوب سيناء أدى إلى انتعاش وطفرة في التجارة على أرض سيناء، حيث يتعدى عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكل فرع حوالي ٦٠٠٠ شخص، بمختلف نواحي الحياة من أسعار الشقق السكنية والمنتجات وأفران العيش وغيرها. 

خدمات جامعة الملك سلمان 

وقدمت جامعة الملك سلمان العديد من الخدمات لأبناء محافظة سيناء منها خدمات علاجية من كليات الطب وطب الأسنان مجانية بالكامل، وكذلك الخدمات الاستشارية في مجالات الاستصلاحات الصحراوية الزراعية، خاصة في رأس سدر وخدمات لأرباب الأعمال بمدينة شرم الشيخ.

يضم فرع الطور ٨ كليات مختلفة، هي كلية الهندسة وكلية هندسة وعلوم الحاسب وكلية الصناعات التكنولوجية وكلية العلوم وكلية طب الأسنان وكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية التمريض.

فيما يضم فرع رأس سدر ٥ كليات، هي كلية علوم مجتمعية وكلية علوم إدارية وكلية زراعة الصحراء وكلية الطب البيطري وكلية الصيدلة، ويضم فرع شرم الشيخ ٥ كليات هي كلية الألسن وكلية السياحة والضيافة وكلية العمارة وكلية الإنتاج الإعلامي وكلية الفنون والتصميم.

جامعة الملك سلمان السوق الدولى جامعة الملك سلمان الدولية منح دراسية جنوب سيناء

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