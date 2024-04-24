الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: سيناء شهدت طفرة تنموية فى كل المجالات فى عهد الرئيس السيسى

الدكتورة شيماء محمود
الدكتورة شيماء محمود نبيه

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن ذكرى  تحرير سيناء ستظل محفورة في أذهان كل المصريين علي مر التاريخ، مهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة قادة وضباطً وجنودًا، وجميع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ تحرير سيناء الغالية.

وقالت شيماء نبيه، في تصريحات صحفية لها اليوم إن ذكري تحرير سيناء تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية فى التفاوض والتمسك بالأرض وبسالة القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن، مشيرة إلى أن تحرير سيناء سيناء جاء نتاج مسيرة طويلة بدأت بنكسة 1967 ثم حرب أكتوبر المجيدة، وحتى التفاوض ورجوعها في 25 أبريل عام 1982.

سيناء شهدت طفرة تنموية فى كل المجالات

وأكدت " نبيه"، أن  سيناء شهدت طفرة تنموية في كافة المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتة إلى أن أيادي التعمير والتنمية قد وصلت  لكافة المناطق الحدودية بسيناء، فلم يبق شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها من المشروعات العملاقة.

وكان قد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

عيد تحرير سيناء

جاء ذلك حسب بيان، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

تحرير سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري القوات المسلحة طفرة تنموية

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