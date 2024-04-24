عمار: وضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة أولوية للقيادة السياسية

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية كانت نقطة تحول جذري في مسار تعمير سيناء ووضعها على خريطة التنمية الشاملة خلال عقد من الزمن، لاسيما وأنها تمثل العمق الاستراتيجي للبلاد وعنوانًا لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم جعلها بقعة غالية على كل مصري، إذ أنها كانت عبر التاريخ مطمعًا للغزاة، ومحط أنظار الطامحين والطامعين، وهى كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر، في تاريخها كله، واليوم نقف أمام مخطط التهجير القسري للفلسطينيين بها.

ركيزة رئيسية في مواجهة مخططات تهديد أمنها

وأوضح "عمار" أن القيادة السياسية شرعت في معركة تنمية سيناء التي تطلبت جهودًا ضخمة لربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وتوفير لسيناء واقع جديد يليق بها وبتضحيات المصريين جميعًا في سيناء، ليبلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، مشيرًا إلى أن ذلك جاء إيمانًا بأن التنمية هي سلاح الدولة في دحر الإرهاب وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار بها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جهود الدولة لتجهيز البنية التحتية في سيناء ومدن القناة أسهمت في ترسيخ مكانة واعدة لها على مسار جذب الاستثمار ودفع معدلات الاقتصاد الوطني، من خلال إتاحة 377 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، مشددًا على أن ذلك حظى بإشادة دولية واسعة النطاق، لما بذلته الحكومة من جهود لمكافحة الإرهاب وزيادة التنمية معًا، وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دليلًا على جهود مصر، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث تم إنشاؤها لتكون بمثابة مركز للتجارة الدولية والابتكار والتصنيع.

وتقدم "عمار" بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، والتي تأتي في توقيت تجني فيه أرض الفيروز ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنوات، بعد ما شهدت قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان، مشددًا على أن يوم الخامس والعشرين من أبريل كل عام سيظل يومًا مشهودًا في عمر أمتنا يمثل نتاجًا نفتخر به، لحرب أكتوبر المجيدة، ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة وإرادة المصريين القوية.