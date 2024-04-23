الإصلاح والنهضة: تنمية سيناء شهدت إعجازًا بكل المقاييس

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن التطوير والبناء الذي شهدته سيناء في ظل الجمهورية الجديدة يمثل إعجازًا بكل المقاييس، حيث يتم تحقيق حلم الملايين من المصريين بتنمية هذه البقعة العزيزة علينا جميعًا.

وأشار "عبدالعزيز" إلى أن ما يميز الجمهورية الجديدة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صناعة الأمل والطموح في نفوس المصريين، فلم يكن الانتصار في معركة البقاء ودحر الإرهاب هو فقط حلم القيادة السياسية لسيناء، ولكن كان لها نصيب كبير من حلم التنمية والبناء.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن تنمية سيناء الحقيقية سيؤرخ لها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نجح في تدشين ممرات لوجستية برية وبحرية في عموم سيناء لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، وبالأخص منذ حرب أكتوبر.

واختتم: "جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، مهدت مستقبلًا واعدًا لسيناء خاصًة على المستوى السياحي واللوجستي والصناعي والاقتصادي بشكل عام.