السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: "الفيتو" الأمريكي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة استكمال لمسلسل إزدواجية المعايير

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الفيتو الإمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يمثل حلقة في سلسلة الإزدواجية الأمريكية، مؤكدًا بأن هذا الموقف الأمريكي لم يعد مستغربًا في الآوانة الأخيرة.

وأضاف “عبد العزيز” بأن الفيتو الأمريكي يعقد المشهد المتأزم في الشرق الأوسط، محملًا القوى الغربية الكبرى خاصة الولايات المتحدة مغبة ما أسماه "الحماية الفائقة" للانتهاكات الإسرائيلية و"الانحياز الفج" ضد الحقوق الفلسطينية التاريخية المشروعة.

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي يبعد الولايات المتحدة عن دور الوسيط، الذي بات دورًا من الماضي على حد وصفه، مؤكدًا أن انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل يضعف تأثيرها في المنطقة وبأنه آن الأوان أن نعلم بأن حل مشكلة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية لن يكون من خارج المنطقة، وأن على الجميع الاستماع لصوت العقل الذي تمثله مصر منذ بداية الأزمة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن روشتة علاج القضية الفلسطينية ترتكز على 3 محاور، أولها الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية وثانيها وقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل وثالثها إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيًا الأطراف الإقليمية التي تؤجج الصراع لمصالحها الضيقة بالتوقف عن ارتكاب التصرفات غير المسئولة، ومشددًا على ضرورة الوحدة الفلسطينية بين كافة الفصائل لضمان وجود متحدث رسمي وحيد عن الشعب الفلسطيني.

الإصلاح والنهضة الفيتو الأمريكي عضوية فلسطين الامم المتحدة الإزدواجية الأمريكية

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