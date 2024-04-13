السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يثمن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية 20%

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

ثمَّن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إعلان وزير المالية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، بنسبة 20% عن العام الماضي واصفا ذلك بأنه "انتصار للعدالة الاجتماعية".

على الحكومة بذل المزيد لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ملف الحماية الاجتماعية من أهم أولويات حزب الإصلاح والنهضة في ظل الأعباء الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك بشكل فعال في هذا الملف وأن على الحكومة بذل المزيد لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تأهيل وتمكين القادرين على العمل والإنتاج سعيًا لإخراجهم من فئة المستحقين للدعم

وأشار "هشام" إلى أنه لا بد من توجيه تلك الموازنة ليس فقط في  الدعم المباشر بالمساعدات سواء العينية أو المادية ولكن بتمويل مشروعات ومبادرات، من شأنها تأهيل وتمكين القادرين على العمل والإنتاج سعيا لإخراجهم من فئة المستحقين للدعم إلى قوة العمل.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لا بد على الجمهورية الجديدة أن تسير قدما في بناء الفرد المنتج المؤهل من أجل ضمان حياة كريمة المواطن وضمان مجتمع قادر على بناء مصر المستقبل.

حزب الإصلاح والنهضة وزير المالية موازنة الدعم العام المالي الجديد ملف الحماية الاجتماعية

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