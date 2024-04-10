الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب "المصريين": احتفال السيسى مع أبناء الشهداء بعيد الفطر أبسط تقدير لأرواحهم الطاهرة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء، ما يؤكد حرص الدولة على إسعاد أبناء وأسر الشهداء وأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وأن أبسط ما تقدمه مصر لهم هو الرعاية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الفطر تؤكد حرصه على رعاية أسر وأبناء الشهداء ومشاركتهم في كل مناسبة وفاء وتخليدًا لتضحيات أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، موضحًا أن الرئيس السيسي خير من يعلم تضحيات شهداء مصر، وأنه لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لم يكن هناك وطن آمن ومستقر.

txt

الرئيس السيسى يكرِّم عددًا من أسر وأبناء الشهداء فى احتفالية عيد الفطر

txt

تكريم عدد من أسر الشهداء خلال فعالية "حكاية خير" فى العريش

أسر الشهداء 

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن صورة الرئيس السيسي بين أبناء وأسر الشهداء تعكس أمن واستقرار مصر في الوقت الذي تموج فيه دول من حولنا بالفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن حرص الرئيس السيسي على الاحتفال مع أسر وأبناء شهداء مصر من قوات الجيش والشرطة هو قمة الوفاء والتقدير ورد الجميل، حيث يعكس الرئيس السيسي صورة الأب في لوحة جلبت السعادة إلى أبناء الشهداء وهو أبسط ما يمكن أن تقدمه مصر والرئيس للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار الوطن.

ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كرجل عسكري يعي تمامًا حجم التضحية التي قدمها الشهداء لنرى الصورة التي شهدناها والرئيس محاط بأبناء وأسر الشهداء مثل كل أب يجمع أبناءه حوله من أجل إسعادهم، موضحًا أن الرئيس السيسي في كل مناسبة يحرص على مشاركة أبنائه من أسر الشهداء وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وهو أب لكل المصريين.

وأكد أن الصورة التي ظهرت خلال الاحتفالات عكست الكثير من المعاني والدلالات أبرزها أن مصر انتصرت في حربها وأن أرواح شهداء مصر لم تضع هباء وإنما كانت تضحياتهم وما زالت سبب ما نعيشه من أمن واستقرار، ورسالة بأن مصر لا تنسى أبناءها.

رئيس حزب المصريين الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ابناء الشهداء مصر عيد الفطر المبارك أسر وأبناء الشهداء

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

خارطة طريق جديدة.. أسرار عرقلة حماس مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة