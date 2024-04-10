حزب المصريين برأس غارب ينظم احتفالية للأطفال في أول أيام عيد الفطر

نظمت أمانة حزب المصريين، برأس غارب احتفالية للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك على ممشى الإذاعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وتحت إشراف هاني عبد السميع أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر.

وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا وشوكولاتة وكعك العيد وبلونات على الأطفال احتفالا بعيد الفطر المبارك، مؤمنين بأن هذه المناسبات فرصة عظيمة للجلوس مع الأطفال ومشاركتهم فرحتهم والاستماع إليهم.

وبدوره قال محمد جمال، أمين حزب "المصريين" برأس غارب، على هامش الاحتفالية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالأطفال من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية لهم بهدف دمجهم في المجتمع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.