"حقوق إنسان الشيوخ": دعم الرئيس لاستكمال الحوار الوطني يعزز حالة الانفتاح السياسي

قالت النائبة رشا إسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الحوار الوطني منذ انطلاقه في أبريل 2022، وهو ما ظهر بخروج عدد كبير من التوصيات لعل آخرها توصيات الحوار الوطني الاقتصادي، موضحة استكمال الحوار بادرة لتعزيز حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر.

وأضافت "إسحق" فى تصريحات لها، أن دعوة الرئيس لمواصلة الحوار الوطني، يؤكد حرص الرئيس على سماع مختلف الأصوات التي تقدم رؤى بناءة من أجل الوطن، موضحة أن استمرار الحوار الوطني سيكون بالصبر ومعالجة مختلف القضايا.

وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أوضحت محددات العمل الوطني حتى عام 2030، بما في ذلك مواصلة دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ومواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي لمصر، وتوطين الصناعة وتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، كما أن قضية بناء الإنسان المصري تأتي على رأس أولويات العمل الوطني.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أكد أن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية على الرغم من التحديات التي واجهتهم، مشددة على ضرورة استمرار حالة الحوار والنقاش، لتحقيق حياة كريمة لشعب مصر العظيم والحفاظ على أمن مصر القومي واستقلالها وريادتها الإقليمية ودورها الدولي.