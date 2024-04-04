الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل "خطة النواب": الأرقام فى الموازنة العامة الجديدة "مبشرة"

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإعلان عن زيادة مخصصات التعليم والصحة بنسبة (30%) في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2024 /2025، وزيادة المرتبات بمقدار (573) مليار جنيه، والدعم بمقدار (636) مليار جنيه، تعد أرقام "مبشرة" حسب وصفه، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تعكس نوعًا من الانضباط المالي، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في قانون المالية العامة الموحد.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الموازنة الجديدة لن تفرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة على المواطنين.

وفيما يتعلق بخطة المناقشة تحت قبة مجس النواب للموازنة العامة للدولة، أوضح أنه في أولى جلسات المجلس، سيتم إحالة الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وسيتم دعوة جميع اللجان المعنية للانضمام إلى اللجنة خلال فترة المناقشة، حيث سيتم وضع جدول للمناقشات، كما من المقرر أن تبدأ الجلسات بلقاء مع وزير المالية ووزير التخطيط لمراجعة البيان المالي والبيان التخطيطي، تليها مناقشات مفصلة حول الموازنة.

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