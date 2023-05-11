الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس خطة النواب: أساسيات الاقتصاد المصري سليمة ولدينا 5 مصادر للنقد الأجنبي

فخري الفقي
فخري الفقي

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة، ويتم الالتزام بالاستحقاق الدستوري في هذا الأمر.

وقال فخري الفقي في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إن الاستحقاق الدستوري يضع حد أدنى للصرف على الصحة والتعليم في الموازنة العامة وهو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه قبل دستور 2014 لم يكن هناك نسبة محددة لمخصصات التعليم والصحة ولكن دستور 2014 وضع حد أدنى للصرف على مخصصات التعليم والصحة.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم معدلات التضخم على مستوى العالم، موضحاً أن مصر بها 5 مصادر للنقد الأجنبي، وأساسيات الاقتصاد المصري سليمة والقاعدة الإنتاجية الخاصة به متنوعة.

مواد متعلقة

جمال التهامى: تواصل مستمر مع المصريين بالخارج لبحث مقترحاتهم للحوار الوطنى

"إكسترا نيوز" ترصد استعدادات معبر قسطل لاستقبال القادمين من السودان

حزب الشعب الديمقراطى: مخرجات الحوار الوطنى ستشكل فارقًا كبيرًا بعد تنفيذها

"التموين": إعفاء واردات الذهب سيكون له مردود إيجابى على سعر الدولار

وزارة المالية تكشف حقيقة تسعير الدولار عند 35 جنيهًا فى الموازنة الجديدة

"التموين" تكشف أهمية قرار إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة والرسوم

رئيس "الوثائقية": فيلم جديد عن "كليوباترا" قريبًا

المالية: نعمل على زيادة حجم الاستثمارات لسد العجز بالموازنة وتحقيق فائض

الأكثر قراءة

جمال التهامي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني والشارع متفائل

تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسى بشأن الدعوة للحوار الوطنى

تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران الأخير استعدادًا للترجي

مباحث الفيوم تنجح في حل لغز مقتل الشاب أمير خلال 24 ساعة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

رسميًا.. مونبيليه الفرنسي يتعاقد مع الأردني موسي التعمري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة