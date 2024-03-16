السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل "خطة النواب": إجراءات البنك المركزى قضت على السوق الموازية للدولار

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي أدت إلى القضاء التام على السوق الموازية للدولار، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج عادت إلى التدفق عبر النظام المصرفي الرسمي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السوق الموازية نظرًا لعدم وجود فارق كبير في الأسعار، بل قد يكون سعر الصرف في البنوك أعلى أحيانًا.

اتجاه سعر الدولار نحو الانخفاض

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، قائلًا: «سعر الدولار يتجه نحو الانخفاض، ووجود موارد دولارية كافية سيسهم في استمرار هذا التراجع»، مؤكدًا أن سعر الدولار الآن يخضع لآليات العرض والطلب، وليس للمضاربات غير المبررة كما كان الحال سابقًا.

وأوضح النائب ياسر عمر أنه بمجرد قيام المستوردين المصريين بشراء الدولار بأسعار معقولة، سنشهد تراجعًا في أسعار السلع بالأسواق، وهذا التطور يبشر بمزيد من الاستقرار والانضباط في السوق المالية، وهو ما نلمسه الآن.

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