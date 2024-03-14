رئيس "الإصلاح والنهضة": ما تقدمه الشركة المتحدة ترجمة حية لقوة مصر الناعمة

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بحالة التنوع الدرامي التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واصفًا ذلك بأنه ترجمة حية لقوة مصر الناعمة.



بناء الوعي وصياغة الشخصية المصرية

وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دور الإعلام والفن أصيل في بناء الوعي وصياغة الشخصية المصرية وأن معركة الوعي تمثل ركنًا أصيلًا في الأمن القومي والتماسك المجتمعي.



وأشار إلى أن استمرار إنتاج الدراما التاريخية بات سمة رئيسية، مشيدًا بأهمية هذا النوع من الدراما لتعزيز الوعي التاريخي، وتقديم صورة متوازنة ودقيقة في سردها التاريخي عن المحطات التاريخية الأبرز في تاريخ الإنسانية.



إشادة بالإنتاج الإعلامي للأطفال

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن الإنتاج الإعلامي للأطفال يمثل جانبًا مهمًا من تشكيل شخصية الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، مثمنًا الاهتمام بإيصال تلك الرسالة إلى كافة الطوائف والشرائح، مع الاهتمام البالغ بذوي الهمم من خلال لغة الإشارة للسنة الثانية على التوالي.