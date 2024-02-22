الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى جديد بشأن "الإيجار القديم"

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الفترات الماضية جدلا واسعًا بين الملاك والمستأجرين حول ملف تعديلات قانون الايجار القديم، ما أجل خروج هذا القانون للنور عدة مرات، وينتظر الطرفان على حد سواء، صدور القانون الجديد.

في هذا السياق، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأحد المقبل، اجتماعا وديا لمناقشة مقترحات العديد من الأعضاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي يثير جدلا بين الملاك والمستأجرين، وذلك قبل اتخاذ الحكومة قرارا نهائيا بشأنه.

اجتماع ودي الأحد المقبل 

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع سيكون محصورا بين أعضاء المجلس فقط من أصحاب المقترحات في هذا الملف، دون حضور أي ممثلين عن الملاك أو المستأجرين.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات، لـ"الدستور"، أن الهدف من الاجتماع هو فتح باب الحوار والتشاور بين النواب، ووضع مقترحات تحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، لحين اتخاذ الحكومة قرارًا لوضع قانون جديد للإيجار القديم.

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